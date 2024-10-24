В Україні деякі гривні зникнуть з обігу: які купюри замінять

Зазначається, що процес розпочнеться з 1 листопада.

Деякі українські банкноти будуть вилучати з обігу. Національний банк України замінить купюри старого зразка новими.

У пресслужбі НБУ зазначили, що йдеться про банкноти номіналом 50 і 200 гривень певного року випуску.

"З 1 листопада 2024 року Національний банк України разом з іншими банками поступово почне вилучати з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень. Йдеться про купюри старого зразка, які випустили у 2003 - 2007 роках", - ідеться в повідомленні.

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При цьому зазначено, що навмисно обмінювати купюри не потрібно, адже вони залишаються законним платіжним засобом, але банки більше не видаватимуть банкноти старого зразка.

Вилучені купюри номіналом 50 і 200 гривень буде утилізовано, а їхнє місце займуть купюри аналогічного номіналу нового зразка, йдеться про гривні, випущені з 2014 року.

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В Україні мають намір замінити всі копійки на "шаги". Водночас голова НБУ Андрій Пишний заявив, що "монетарна реформа" не передбачає жодних додаткових витрат ні з держбюджету, ні з бюджету НБУ на розробку ескізів і карбування нових монет.

За його словами, дискусія, яку кілька місяців точилася переважно в середовищі науковому, вийшла в середовище громадськості, "за двері наукових установ і музеїв".

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