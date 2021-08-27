Реальна заробітна плата за рік зросла на 10,2%.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Читайте такожПродукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

При цьому, у порівнянні з червнем 2021 року, розмір середньої номінальної заробітної плати в липні зріс на 0,2%.

Реальна заробітна плата в липні 2021 року у порівнянні з липнем 2020 року зросла на 10,2%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6 тис.грн.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Чернівецькій області - 11 350 грн, а найбільша - в Донецькій - 15 287 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками липня склав 20 956 грн.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна зарплата:

За даними соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Автор: Катерина Жирій