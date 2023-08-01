Ці кошти вимиваються з вітчизняної економіки і вкладаються в економіки країн, які прихистили наших мігрантів.

Вітчизняна економіка щомісяця втрачає біля 2 мільярдів доларів через те, що мільйони українців стали біженцями та вимушені жити й працювати за кордоном. Про це в ефірі інформаційного телевізійного марафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми втратили надзвичайно ціннісний людський капітал, якщо можна так сказати, адже люди – це саме цінне, що є в нашій країні. Є оцінки Національного банку України щодо розрахунків громадян України за кордоном. Ці розрахунки складають 2 мільярди доларів щомісяця. Це, звичайно, кошти, які вимиваються з економіки країни і вкладаються в економіки країн, які прихистили наших мігрантів", - сказав він.

Міністр назвав цей стан справ очевидною реальністю, а єдиний спосіб, який може виправити цю ситуацію – створити умови, коли співгромадяни зможуть безпечно повернутися додому і працювати в Україні, створюючи додану вартість.

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Варто зазначити, що за оцінками Міністерства економіки, внаслідок повномасштабного російського вторгнення за межі країни виїхало більше 6 мільйонів українців. Окрім великої зовнішньої міграції в Україні також є велика внутрішня міграція, адже станом на сьогодні зареєстровано близько 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб.

Збитки України через виїзд біженців

Нещодавно було опубліковане дослідження Центру економічного відновлення та EasyBusiness. За розрахунками експертів, без ефективної державної політики у сфері повернення мігрантів Україна може втратити до 113 мільярдів доларів ВВП впродовж 10 років. Це також може призвести до недоотримання близько 45 мільярдів доларів податкових надходжень.

Економісти вказали, що близько 1,42 мільйони українських вимушених мігрантів в країнах Європи, а також 700 тисяч в країнах-агресорах належать до робочої сили (всього близько 2,1 мільйони осіб). Більшість дорослих мігрантів складають жінки у віці 25-49 років, а левова частка з них має вищу освіту та працювали до вторгнення.

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