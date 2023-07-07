Для зростання економіки у 7% на рік, Україні до 2032 року потрібно буде залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб до робочої сили.

Без ефективної державної політики у сфері повернення мігрантів Україна може втратити до 113 млрд доларів ВВП за 10 років (у цінах 2021 року). Це також може означати недоотримання близько 45 млрд доларів податкових надходжень.

"За розрахунками, близько 1,42 млн українських вимушених мігрантів в країнах Європи, а також 0,7 млн в країнах-агресорах належать до робочої сили (всього близько 2,1 млн осіб). Більшість дорослих мігрантів складають жінки у віці 25-49 років, левова частка з яких має вищу освіту та працювали до вторгнення", - йдеться у дослідженні Центру економічного відновлення та EasyBusiness.

Аналітики зазначають, що повернення цих мігрантів є важливим з точки зору забезпечення швидкого та стійкого економічного зростання: аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно буде залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб до робочої сили (навіть враховуючи припущення, що більша частина мігрантів планують повернутись).

Відео дня

При цьому з часом бажання мігрантів повертатись знижується через їх інтеграцію в країнах-реципієнтах.

"В той час як 7-10% вимушених мігрантів вже вирішили залишитись за кордоном, більшість мігрантів наразі схиляються до повернення. З плином часу все більше мігрантів знаходять роботу: лише за серпень 2022 – січень 2023 приблизно 17% вимушених мігрантів знайшли роботу або почали проходити професійні курси", - повідомляється у дослідженні.

Зазначається, що найбільша частка вимушених мігрантів будуть готові повернутись вже після перемоги. Для них головною проблемою є питання безпеки, натомість люди, котрі вже повернулись у рідні регіони, вказують на складні умови у місцях повернення.

При цьому, згідно з дослідженням, люди із зони бойових дій найбільше готові повертатись з-за кордону у безпечніші регіони при наданні допомоги із житлом, працевлаштування і фінансової підтримки.

Ще один важливий фактор для повернення українців – це можливості для працевлаштування.

"Згідно з результатами різних опитувань, наявність добре оплачуваної роботи і відносно вищий рівень життя в Україні, сприятиме поверненню наших співвітчизників. Проте із плином часу, все більше працездатних українців знаходять роботу за кордоном, що не сприяє їх намірам повернутися, особливо серед висококваліфікованих кадрів", - сказано в дослідженні.

Біженці з України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість українських біженців у Європі, які отримали статус тимчасового захисту або аналогічної національної програми захисту, досягла понад 5 млн осіб станом на кінець березня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що без повернення українців з-за кордону Україна не матиме потужної економіки і для її розвитку "повинні повернутися люди, які будуть працювати". Та й загалом, попереджають чиновники, план відновлення України після війни значною мірою спиратиметься на демографічну ситуацію.

Вас також можуть зацікавити новини: