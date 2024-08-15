Служба підтримки повідомляє, що банк більше не зможе проводити вихідні перекази в іноземній валюті для всіх категорій фізосіб.

Найбільший із іноземних банків, які продовжують працювати в РФ, "Райффайзенбанк" з 2 вересня припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізосіб, пише РБК з посиланням на службу підтримки банку.

"З 2 вересня 2024 року "Райффайзенбанк" більше не зможе проводити вихідні перекази в іноземній валюті для всіх категорій клієнтів-фізичних осіб. Обмеження запроваджено відповідно до рішення Групи RBI у зв'язку з приписом ЄЦБ", – заявив представник клієнтської підтримки.

Він додав, що всі валютні перекази, які були коректно оформлені та прийняті банком до виконання до 16:00 за московським часом 30 серпня 2024 року, будуть опрацьовані з урахуванням чинних умов та обмежень.

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Обмеження було запроваджено у зв'язку з рішенням материнської структури банку – австрійської групи RBI. Припис видав Європейський центробанк, пише The Moscow Times.

"Нам шкода, якщо ця ситуація порушить ваші фінансові плани, але ми не можемо вплинути на це рішення", – заявили в "Райффайзенбанку".

За словами іншого представника банку, через вимоги ЄЦБ можуть "закритися" й інші його продукти. Якщо керівництво не встигне виконати приписи регулятора, то кредитної організації в Росії і зовсім загрожує повне припинення роботи.

Загалом ЄЦБ вимагає від австрійського Raiffeisen Bank втричі скоротити грошові перекази для російських клієнтів до 2026 року і настільки ж – кредитування російських громадян та компаній.

Варто зазначити, що російський "Райффайзенбанк" – дочірній банк австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International.

Російський бізнес австрійського Raiffeisen Bank

Раніше УНІАН писав, що тиск на австрійський Raiffeisen Bank International зростає як з боку Вашингтона, так і з боку ЄЦБ. Мета – послабити його зв'язки з Росією.

У травні 2024 року голова групи Raiffeisen Bank Йоганн Штробль повідомив, що австрійський все ж має намір виконати припис Європейського центрального банку про скорочення бізнесу в Російській Федерації. Зазначається, що такі дії заплановані на третій квартал 2024 року.

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