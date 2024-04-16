Австрійський кредитор, який пообіцяв піти з Росії, заявив про плани розширити російський бізнес.

Австрійський банк Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив десятки оголошень про вакансії в Росії. Компанія має амбітні плани щодо розвитку в країні-агресорці, що суперечить офіційній обіцянці піти з ринку.

Видання Financial Times виявило, що банк розмістив понад 2 400 оголошень про роботу з грудня, з яких майже 1 500 призначені для управління продажами та обслуговування клієнтів.

Ці оголошення суперечать заявам Райффайзена про намір скоротити і продати свій бізнес у Росії після рішення Володимира Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Водночас у самому банку заявили, що оголошення про вакансії написано з використанням застарілої інформації, яку не оновлювали з 24 лютого 2022 року.

"Скорочення російського бізнесу продовжиться у 2024 році. Raiffeisen продовжує працювати над потенційною угодою, продажем або відділенням, яка призведе до деконсолідації Райффайзенбанку Росія з групи. Реклама не відображає заходів, вжитих RBI для скорочення російського бізнесу, і не відповідає планам на майбутнє щодо російського бізнесу", - йдеться в заяві Raiffeisen.

Керівники Raiffeisen підкреслили, що перебувають у складній ситуації: прибуток, отриманий у Росії, не може бути репатрійований, а будь-який продаж бізнесу вимагає схвалення Кремля. Водночас банку необхідно зберегти працездатність свого бізнесу в Росії, щоб залучити покупця, і водночас не підтримувати відкрито російську економіку воєнного часу.

Варто зазначити, що банк скоротив обсяг кредитування в Росії і має намір і далі це робити: з початку 2022 року його кредитний портфель зменшився на 56%.

Водночас банк став західним кредитором із найбільшими операціями в Росії. Він перебуває під пильною увагою чиновників з Міністерства фінансів США, а Європейський центральний банк вимагає вивести активи з Росії.

Війна в Україні та позиція Raiffeisen Bank - останні новини

Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяла покинути російський ринок після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Станом на 5 травня 2023 року Raiffeisen Bank потроїв прибуток у Росії.

Україна офіційно внесла банк до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки банк ще й офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".

Влада ЄС вимагає від банку покинути РФ, а Польща пропонувала ввести санкції проти банку. У лютому Raiffeisen зацікавилися фіскальні органи США.

У травні 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Raiffeisen вирішив позбутися свого російського підрозділу.

З 1 вересня 2023 року в банку пообіцяли запровадити комісію за зарахування коштів з інших банків у доларах у розмірі 50% від суми переказу, щонайменше 1 000 доларів, але не більше суми надходження. Максимальний розмір комісії складе 10 000 доларів.

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