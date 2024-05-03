Зазначається, що Райффайзенбанк "не видає нові кредити з 2022 року".

Австрійський Raiffeisen Bank все ж має намір виконати припис Європейського центрального банку про скорочення бізнесу в Російській Федерації. Зазначається, що такі дії заплановані на третій квартал 2024 року.

Глава групи Йоганн Штробль повідомив, що йдеться про майже повне зупинення кредитування - банк чекатиме погашення вже виданих позик і не видаватиме нових, але є винятки.

"Є очікування, що імплементація (припису ЄЦБ - УНІАН) почнеться вже в третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можливо зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо, який ефект це матиме на результати за рік", - зазначив банкір.

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Водночас представник банку в коментарі російському пропагандистському виданню РБК заявив, що російський Райффайзенбанк "не видає нових кредитів із 2022 року", а Штробль говорив про подальше скорочення кредитного портфеля.

Вихід Райффайзенбанку з РФ - що з ним не так

Raiffeisen Bank International оголосив про намір скоротити бізнес у Росії ще навесні 2022 року. Через рік, навесні 2023-го, група повідомила, що розглядає два сценарії "виходу" - продаж "дочки" або виведення цього активу зі складу Raiffeisen Bank International. Жодного з них поки що не реалізували, топ-менеджери Raiffeisen заявляли, що не можуть просунутися з продажем "дочки", оскільки угода вимагає дозволу від російської влади.

Крім того, днями з'ясувалося, що австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International відмовитися від угоди, пов'язаної з російським олігархом, побоюючись негативної реакції з боку США.

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