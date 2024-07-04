США продовжують уважно стежити за банком, його відносинами з РФ і будь-якими потенційними порушеннями санкцій.

Тиск на австрійський Raiffeisen Bank International зростає як з боку Вашингтона, так і з боку ЄЦБ. Мета – послабити його зв'язки з Росією, пише Reuters з посиланням на три обізнані особи.

Зазначається, що загалом агентство поспілкувалося з більш ніж десятком людей, включаючи високопосадовців, які беруть участь у переговорах зі США, Австрією та європейськими регуляторами. Також є джерела, безпосередньо знайомі зі стратегією банку.

Інтерв'ю показують, що банк залишається під безпосереднім міжнародним тиском з метою виходу з Росії, незважаючи на припинення угоди з купівлі частки в австрійській будівельній фірмі Strabag, що належала підсанкційному російському бізнесмену Олегу Дерипасці.

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За словами журналістів, Raiffeisen Bank не дослухався до попереджень європейських регуляторів більше року тому про ризиковану гру з Вашингтоном щодо свого бізнесу в Росії. США продовжують уважно стежити за банком, його відносинами з РФ і будь-якими потенційними порушеннями санкцій. Якби банк уклав угоду, яку Вашингтон пов'язує з Дерипаскою, з’явилися б інші ризики. Вашингтон має право штрафувати фінустанови, які порушують санкції, закриваючи доступ до долара.

"Raiffeisen і Австрія грають з вогнем. Подобається нам це чи ні, але Америка тримає в руках батіг", – заявила австрійський депутат від Зелених Ніна Томаселлі.

Тиск ЄЦБ

До того ж європейські наглядачі Raiffeisen Bank вимагають негайних дій. Представники ЄЦБ були присутні на засіданні наглядової ради банку в червні, щоб закликати кредитора діяти швидко. Регулятор вимагає найближчими тижнями окреслити, які кроки зробить банк, повідомило одне з джерел.

Високопоставлений міжнародний регулятор заявив, що перервана угода зі Strabag загострила відносини банку з наглядовими органами ЄЦБ, і що вони вважають Raiffeisen нечесним. Регулятори також побоюються, що вони знають занадто мало про російські операції банку, повідомила друга особа.

Погрози США

З початком війни в Україні у 2022 році Росія стала ще більшим джерелом прибутку для банку. Однак реалізація погрози США обмежити доступ до долара буде "фатальною", тому що великі корпорації, які використовують Raiffeisen для міжнародних платежів, підуть з нього.

Влада США усвідомлює сейсмічні наслідки такого кроку для Raiffeisen, а також те, що він може перекинутися на всю фінансову систему, тому діє обережно, сказав один із співрозмовників.

Найгірший сценарій

Вашингтон воліє, щоб європейські регулятори змусили банк послабити свої зв'язки з Росією. Але зусилля Європи приборкати Raiffeisen були поставлені під сумнів.

У перші кілька місяців 2023 року ЄЦБ та європейські регулятори в Єдиній раді з врегулювання (Single Resolution Board) обговорювали різні сценарії на випадок, якщо банк зіткнеться з труднощами. Одне з джерел повідомило, що регулятори розглядали можливість ліквідації банку, але в переговорах з Raiffeisen вони не бажали готувати план стриманої ліквідації в надзвичайних ситуаціях. Вони також заручилися підтримкою австрійських чиновників, які побоювалися, що будь-яка така дискусія може спровокувати паніку в разі витоку інформації про неї.

За словами одного з чиновників, в Австрії важко говорити з Raiffeisen Bank, який є частиною потужної групи. Австрійський центральний банк, який має право заморожувати активи, заявив, що банки самі повинні стежити за тим, щоб угоди не порушували санкції: "У нас багато законів, але правозастосування надзвичайно слабке. Якщо країни мають економічний інтерес, він часто переважає", – підкреслила депутат Європейського Союзу Софія ін'т Вельд.

За даними одного з джерел, Raiffeisen має близько 5 мільярдів євро капіталу в Росії, а угода зі Strabag мала на меті вивільнити 1,5 мільярда доларів з цієї суми. Банк неодноразово заявляв, що має намір вийти з Росії, але не може сказати, коли це станеться. "Замість того, щоб піти з Росії, Raiffeisen витратив більше двох років на пошуки лазівок і прогалин, щоб вивести свої гроші", – заявила австрійський депутат Томаселлі.

Raiffeisen Bank в Росії

Раніше УНІАН писав, що RBI хоче купити частку в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Олегом Дерипаскою. Ця спірна угода поновила міжнародний тиск на австрійського кредитора, після чого він відмовився від неї.

Раніше УНІАН писав, що Міністерство фінансів США попередило в письмовій формі австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), що його доступ до фінансової системи США може бути обмежений через ділові відносини з РФ.

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