7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.

Відсьогодні в Україні стартував перший етап заборони на безкоштовне поширення пластикових пакетів.

Так, покупцям магазинів АТБ одноразові пакети пропонують по 12 копійок. Як передає кореспондент УНІАН, пакет без ручок обійдеться покупцям в 9 копійок.

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Заборона на безкоштовне розповсюдження одноразових пакетів передбачена Законом "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який у Верховній Раді ухвалили ще 1 червня.

Заборона на безкоштовне поширення пластикових пакетів буде здійснюватися в три етапи:

Перший етап - з 10 грудня вводиться обов'язкова реалізація пакетів за гроші, а безкоштовне розповсюдження забороняється. Ціни на пакети мав визначити уряд.

Другий етап починається з березня 2022 року - вводиться заборона на поширення пакетів до 50 мікрометрів.

Третій етап – з 1 січня 2023 року - вводиться заборона на використання всіх товщиною до 50 мікрометрів.

Заборона в Україні пластикових пакетів:

1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.

Заборона на безкоштовне поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.

Автор: Олена Коваленко