Ryanair оголосила перші 29 нових маршрутів на літо 2027 року

Частина цих рейсів здійснюється до країн-сусідок України.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив перші нові рейси в рамках літнього розкладу 2027 року – їх майже три десятки.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, у літньому сезоні 2027 року Ryanair планує запропонувати туристам програму польотів на понад 2500 маршрутів у 230 напрямках.

Квитки на літні рейси Ryanair уже надійшли у продаж на її сайті та в додатку.

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Водночас в авіакомпанії закликали туристів купувати квитки вже зараз, оскільки "у міру зростання попиту в найближчі місяці ціни неминуче зростатимуть".

При цьому в Ryanair зазначають, що "надалі будуть анонсовані й інші цікаві маршрути".

29 нових маршрутів Ryanair на літо 2027 року

Аліканте (Іспанія) – Неаполь (Італія)

Аліканте (Іспанія) – Танжер (Марокко)

Афіни (Греція) – Турин (Італія)

Барі (Італія) – Фрідріхсхафен (Німеччина)

Барі (Італія) – Лідс-Бредфорд (Англія)

Барі (Італія) – Осло-Торп (Норвегія)

Бірмінгем (Англія) – Вроцлав (Польща)

Борнмут (Англія) – Порту (Португалія)

Братислава (Словаччина) – Ханья (Греція)

Бріндізі (Італія) – Варшава (Польща)

Будапешт (Угорщина) – Лідс-Бредфорд (Англія)

Бургас (Болгарія) – Вроцлав (Польща)

Катанія (Італія) – Вроцлав (Польща)

Корфу (Греція) – Лідс-Бредфорд (Англія)

Дубровник (Хорватія) – Варшава-Модлін (Польща)

Іст-Мідлендс (Англія) – Гданськ (Польща)

Ексетер (Англія) – Порту (Португалія)

Фрідріхсхафен (Німеччина) – Порту (Португалія)

Краків (Польща) – Танжер (Марокко)

Гданськ (Польща) – Стокгольм-Скавста (Швеція)

Лідс-Бредфорд (Англія) – Тирана (Албанія)

Малага (Іспанія) – Норвіч (Англія)

Меммінген (Німеччина) – Севілья (Іспанія)

Меммінген (Німеччина) – Варна (Болгарія)

Ньюкасл (Англія) – Реус (Іспанія)

Ньюкасл (Англія) – Родос (Греція)

Палермо (Італія) – Марракеш (Марокко)

Палермо (Італія) – Тирана (Албанія)

Танжер (Марокко) – Турин (Італія)

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що ціни на авіаквитки, найімовірніше, зростуть до літа 2027 року.

Також клієнтам Ryanair варто врахувати, що з 10 листопада 2026 року їм доведеться прибувати в аеропорт на 20 хвилин раніше, якщо їм потрібно здати зареєстрований багаж.

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