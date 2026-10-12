У Києві побільшало квартир в оренду, але охочих винаймати стало менше, - дослідження

Безпековий фактор став одним із ключових під час пошуку житла для оренди.

У вересні, порівняно з серпнем, у сегменті оренди однокімнатних квартир фіксується зростання рівня пропозиції (+20%). При цьому охочих орендувати нерухомість стала меншою на 20%.

За даними дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, медіанна ціна оренди однокімнатних квартир впала на 3% і становить 16,5 тис. грн. Кількість відгуків на одне оголошення з пропозицією орендувати однокімнатну квартиру менша на 35% у вересні, порівняно з серпнем.

У розрізі районів кількість оголошень переважно зросла, тоді як медіанні ціни дещо зменшились. Найбільш помітнорівень пропозиції зріс у Голосіївському районі (+29%), далі у переліку Дарницький (+24%), Дніпровський та Святошинський (по +22%), Оболонський (+20%). На 17% став вищим рівень пропозиції у Шевченківському, на +16% у Печерському та Деснянському. Зростання на +14-15% спостерігали у Подільському та Солом’янському.

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Натомістьзагальна кількість охочих орендувати нерухомість стала меншою, найбільш помітно – у Солом’янському районі (-32%) та Голосіївському, Оболонському (по -28%). У Печерському районі рівень попиту у вересні став меншим на -24%, у Шевченківському та Деснянському на -22%. У Дніпровському та Подільському спад відбувся на рівні -18-19%. Менш суттєві зміни щодо кількості відгуків – у Дарницькому (-11%) та Святошинському (-13%)

Динаміка зміни медіанної ціни була менш суттєвою, адже у більшості районів вона така ж, як і у серпні 2026 року. Зокрема не фіксували змін у Голосіївському (20 тис. грн), Дарницькому (15 тис. грн), Деснянському (10 тис. грн), Оболонському (15 тис. грн), Печерському (38 тис. грн).

При цьому зменшення медіанної ціни на -7% відбулось у Святошинському районі, до 13 тис. грн, а також на -6% у Дніпровському, до 12 тис. грн. У Подільському медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у вересні становила 19 тис. грн, що на -5% менше, ніж у серпні. У Шевченківському – 20 тис. грн (-4%), а у Солом’янському – 15,9 тис. грн (-1%).

У сегменті оренди двокімнатних квартир тенденція аналогічна, адже у кількості оголошень є зростання на 16% у вересні, порівняно з серпнем. Медіанна ціна залишилася незмінною, на рівні 26 тис. грн, а ось попит став меншим на -22%. На одне оголошення в середньому припадає 7 відгуків у вересні, тоді як у серпні – близько 11 відгуків.

"У вересні активність серед пошукачів на ринку оренди помітно нижча, ніж у серпні. На показники може впливати сезонність, зокрема у серпні вищий попит зазвичай зберігається за рахунок студентів, котрі шукають житло перед початком навчання. Вагому роль нині відіграє і безпекова ситуація: враховуючи дані, орендарі можуть менш активно шукати житло на ринку столиці, розглядаючи інші міста", - зазначили аналітики.

Купівля квартир у Києві

На столичному ринку купівлі однокімнатних квартир, на відміну від ринку довгострокової оренди, кількість відгуків за місяць стала більшою, на +7%. Кількість оголошень при цьому також зросла, +3%, тоді як медіанна ціна стала дещо меншою, на -2%, і становила 3,3 млн грн у вересні.

Найбільш помітнорівень пропозиції за місяць зріс в Оболонському районі (+13%). На другому місці Голосіївський (+8%), на третьому – Дніпровський та Солом’янський (по +6%). Зростання кількості оголошень на +5% відбулось у Деснянському районі.

Водночас не змінились показники (0%) у Дарницькому, Святошинському та Шевченківському районах, тоді як у Печерському та Подільському зафіксували спад: -2% та -4% відповідно.

Зменшення рівня попиту відбулось у Дніпровському (-9%), Святошинському (-6%) та Оболонському (-4%) районах. В інших показники попиту за місяць зросли. У Голосіївському кількість відгуків стала більшою на +28%, у Печерському +17%, у Подільському +12%, у Дарницькому +11%, у Деснянському +8%. У Солом’янському та Шевченківському щодо попиту на купівлю фіксували +2% та +4% відповідно.

Щодо медіанних цін на купівлю однокімнатних квартир, у деяких районах вонилишились незмінними з серпня 2026 року. Серед них: Голосіївський (3,8 млн грн), Деснянський (2 млн грн), Дніпровський (2,7 млн грн), Оболонський (2,7 млн грн), Шевченківський (4,2 млн грн).

Натомість помітно зменшилась медіанна вартість купівлі у Солом’янському (-5% до 2,9 млн грн) та Подільському (-3% до 3,6 млн грн). У Дарницькому та Печерському спостерігали -2%, порівняно з серпнем, до 2,8 млн грн та 7 млн грн відповідно.

На купівлю двокімнатних квартир у столиці попит зріс на 5% у вересні, порівняно з серпнем. Рівень пропозиції залишився незмінним, тоді як медіанна ціна впала на -3%, до 5 млн грн.

Ринок житла в Україні - останні новини

Аналітики DIM.RIA повідомляли, що у Києві в середньому повна вартість будинку становила 280 тис. дол., при середній вартості квадратного метра у 1 389 дол. та річному зростанню на 27%. При цьому найпомітніше подорожчання зафіксували на Київщині – одразу на 58%.

У вересні стало відомо, що за рік ціна квартир зросла в усіх обласних центрах, окрім Херсона та Рівного, де показник навпаки зменшився. Столиця за ціною посідає третє місце, тоді як найдорожче придбати однокімнатну квартиру в Ужгороді.

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