Призначено голову департаменту НБУ, створеного на вимогу МВФ.

Національний банк України призначив директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрія Котюжинського.

Як повідомляє прес-служба НБУ, підрозділ було створено наприкінці квітня у відоповідності до меморандуму з МВФ. Він буде виконувати всі функції реорганізованого департаменту банківського нагляду, а також функції нагляду за тими, хто надає платіжні послуги.

Котюжинський має 16-річний досвід роботи у фінансовій сфері та добре обізнаний про питання ризик-менеджменту, бізнес-стратегії та операційної ефективності фінансових інституцій.

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До призначення він був першим заступником голови правління банку "Кредит Дніпро". У 2019-2021 роках працював директором департаменту кредитного ризик-менеджменту ОТП Банку. Протягом 2009-2012 років працював у Банк Форум.

Також він працював у великих міжнародних аудиторських компаніях, що належать до "Великої Четвірки" - чотирьох найбільших у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги. Був директором з консалтингу компаній Делойт в Україні (2018-2019 роки) і PwC Україна (2012-2018 роки).

Виконання вимог МВФ

22 грудня 2023 року МВФ оприлюднив Меморандум нової програми для України. Програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень і пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, забезпечення довгострокової стабільності фінансового сектора, стримування монетарного фінансування, а також поліпшення державного управління та прозорості державних інститутів.

3 травня 2023 року Україна виконала одну з головних вимог МВФ. Президент України Воломидир Зеленський підписав закон, що передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами.

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