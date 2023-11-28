Уряд подовжив термін для звернення за разовою допомогою до Дня Незалежності України ветеранам війни, які проходять службу, до 10 грудня.
Як повідомила прес-служба Кабінету міністрів, для забезпечення виплат допомоги до Дня Незалежності України особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, відповідні органи - міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації - мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року.
"Уряд подовжив термін подання інформації про таких осіб Пенсійному фонду України до 10 грудня поточного року", - йдеться у повідомленні.
Виплати до Дня незалежності
У липні стало відомо, що до Дня Незалежності України держава забезпечить разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи країну.
Відповідно до постанови уряду, розмір виплат складав від 450 грн до 3100 грн. Розмір грошової допомоги обчислювався, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - 2 093 грн. Так, для виплати учасникам бойових дій застосовано коефіцієнт 50% прожиткового мінімуму, для членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - 30% та учасникам війни - 20%.