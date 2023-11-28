Строк подачі інформації до Пенсійного фонду продовжено до 10 грудня.

Уряд подовжив термін для звернення за разовою допомогою до Дня Незалежності України ветеранам війни, які проходять службу, до 10 грудня.

Як повідомила прес-служба Кабінету міністрів, для забезпечення виплат допомоги до Дня Незалежності України особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, відповідні органи - міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації - мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року.

"Уряд подовжив термін подання інформації про таких осіб Пенсійному фонду України до 10 грудня поточного року", - йдеться у повідомленні.

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Виплати до Дня незалежності

У липні стало відомо, що до Дня Незалежності України держава забезпечить разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи країну.

Відповідно до постанови уряду, розмір виплат складав від 450 грн до 3100 грн. Розмір грошової допомоги обчислювався, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - 2 093 грн. Так, для виплати учасникам бойових дій застосовано коефіцієнт 50% прожиткового мінімуму, для членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - 30% та учасникам війни - 20%.

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