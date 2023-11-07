Сума допомоги залежатиме від категорії отримувача та кількості створених робочих місць.

Кабінет міністрів удосконалив грантову програму для ветеранського бізнесу, завдяки чому отримані від держави кошти можна буде використати задля оплати оренди нежитлових приміщень або землі. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тепер за кошти гранту можна буде оплатити оренду нежитлових приміщень або землі. Сума гранту стане більш диференційованою залежно від категорії отримувача та кількості робочих місць, які будуть створені. А загалом ветеран зможе отримати максимальний грант на суму 1 мільйон гривень, члени його сім’ї – на суму до 500 тисяч гривень", - сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що від початку дії ветеранського компоненту програми "єРобота" захисникам та їхнім рідним уже погоджено грантів на 59 мільйонів гривень.

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Програма "єРобота" - що відомо

У червні 2022 року уряд оголосив про початок реалізації нового проекту "єРобота" з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм у рамках проекту має стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів.

У березні 2023 року Кабмін ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота", яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу.

Мова йде про три основних напрямки. За першим ветеран може отримати 250 тисяч гривень гранту на власний бізнес за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий передбачає грант у 500 тисяч гривень для члена родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Третій напрямок – це 1 мільйон гривень гранту для учасника бойових дій, якщо він до цього був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як фізична особа – підприємець.

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