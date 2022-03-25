Деталі майбутньої програми президент не розкрив.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує програму з будівництва тимчасового житла для переселенців з районів бойових дій.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

За його словами, за програмою "єПідтримка" людям, які втратили роботу або можливість займатися підприємництвом, вже виплачено понад 20 мільярдів гривень.

Президент нагадав, що сума виплати становить 6,5 тис. грн.

Зеленський повідомив, що урядовці готують нову програму підтримки для переселенців із районів бойових дій.

"Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того, як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім", - зазначив він.

Глава держави підкреслив, що "краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном".

"Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя. Усі деталі цієї програми підтримки представить прем'єр-міністр Денис Шмигаль", - додав Зеленський.

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