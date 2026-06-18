В Росії виведуть з обігу платіжні картки Visa та Mastercard

Для цього планується знизити ставки міжбанківської винагороди для карток міжнародних платіжних систем.

Національна система платіжних карток (НСПК), через яку проходять усі транзакції в Росії, оголосила, що збирається поступово вивести з обігу картки Visa та Mastercard.

Як пише "Медуза", для досягнення цієї мети планується знизити ставки міжбанківської винагороди (інтерчейндж) для карток міжнародних платіжних систем. Йдеться про виплати, які отримує банк, який випустив картку покупця від банку продавця. З початку 2027 року ставку міжбанківської винагороди мають намір знизити до 1%, а з початку 2028 року - обнулити. Банкам, таким чином, буде невигідно продовжувати працювати з картками Visa та Mastercard.

Після того, як Visa і Mastercard пішли з Росії, повідомлялося, що НСПК не стала змінювати для них ставку міжбанківської винагороди. Таке рішення, заявили тоді в НСПК, дозволить російським банкам "зберегти чинні програми кредитування та лояльності для власників карток".

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У виданні нагадали, що після того, як іноземні платіжні системи пішли з Росії через початок великої війни РФ з Україною, російські банки продовжили терміни роботи своїх карток Visa і Mastercard або зробили їх безстроковими.

Банківська система РФ – останні новини

У березні повідомлялося, що росіяни втрачають інтерес до банківських послуг і повертаються до готівки на тлі проблем з мобільним інтернетом та новими обмеженнями в фінансовій галузі. Так, у січні росіяни зняли з банківських карток і депозитів понад 19,7 млрд дол., а назад в банківську систему повернули лише 5,8 млрд дол. Таким чином, чистий відтік грошей із системи склав 13,9 млрд дол.

Восени 2025 року стало відомо, що американський Сitibank, який входив до ТОП-20 найбільших банків Росії за розміром активів, остаточно згортає залишки свого бізнесу в країні.

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