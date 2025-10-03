Також згортають свій бізнес і європейські банки.

Американський Сitibank, який входив до ТОП-20 найбільших банків Росії за розміром активів, остаточно згортає залишки свого бізнесу в країні, пише The Moscow Times.

Зазначається, що російська "дочка" Citi ("Сітібанк") з 1 листопада припиняє нарахування процентного доходу, а також підтримку (відкриття, ведення чи обслуговування) всіх ощадних та накопичувальних рахунків.

Минулого року банк припинив обслуговування всіх своїх дебетових карток, а також зупинив операції за системою швидких платежів Центробанку РФ, перекази, зняття готівки у терміналах та оплату покупок за QR-кодом. У листопаді минулого року Сitibank закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві.

Відео дня

Citigroup запланувала продати свій роздрібний бізнес в Росії ще на початку 2021 року. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія фактично вирішила піти з ринку. Обсяг виданих банком кредитів з початку 2022 року скоротився на 98%, а обсяг вкладів фізичних осіб та коштів на корпоративних рахунках зменшився в 90-150 разів.

Разом із американським банком російський бізнес згортають і європейські банки. Так, банк Raiffeisen у серпні минулого року припинив перекази за кордон для більшості клієнтів. Італійський UniCredit з жовтня перестав відкривати рахунки для нових корпоративних клієнтів і у 8-10 разів підвищив тарифи за обслуговування рахунків. Європейський центробанк вимагає від банків різко скорочувати діяльність у РФ та повністю йти з ринку.

Іноземні банки в Росії - головні новини

Австрійський Raiffeisen Bank International намагається згорнути свою діяльність у Росії. Проте, за словами людей, знайомих із ситуацією, російські регулятори не дозволяють Raiffeisen піти, оскільки він є однією з небагатьох точок доступу до міжнародної міжбанківської платіжної системи Swift.

При цьому зять угорського прем'єр-міністра Іштван Тіборц проводить переговори про купівлю російської філії Raiffeisen Bank. У підготовці такої угоди залучені адміністрація президента РФ і російський Центробанк.

Вас також можуть зацікавити новини: