Європа оголошує 'війну' Visa та Mastercard: стала відома дата запуску цифрового євро

ЄС прагне досягти фінансового сувернітету та позбутися залежності від США.

Європейський центральний банк представив дорожню карту впровадження цифрового євро, який розглядається як потенційна альтернатива відомим американським платіжним системам Visa та Mastercard у ЄС. Як випливає з презентації члена Виконавчої ради ЄЦБ П'єро Чіполлоне, пілотне тестування технології розпочнеться у середині 2027 року, а повноцінний запуск очікується у 2029 році.

"Ми прагнемо бути готовими до потенційного першого випуску цифрового євро протягом 2029 року. Це базується на робочому припущенні, що законодавці ЄС приймуть Регламент про впровадження цифрового євро протягом 2026 року", - ідеться у презентації.

Зазначається, що участь у проєкті візьме обмежена кількість постачальників платіжних послуг, торговців та співробітників Євросистеми. Відбір постачальників платіжних послуг розпочнеться в першому кварталі 2026 року.

Європейці планують протестувати онлайн- та офлайн-платежі між фізичними особами, а також платежі від фізосіб підприємцям у фізичних точках продажу товарів та через електронну комерцію.

Для остаточного рішення про запуск цифрового євро ще потрібні регуляторні зміни. При цьому ЄЦБ знадобиться від двох до трьох років після прийняття законодавства для завершення технічної інфраструктури.

Європейський центробанк підкреслює, що перехідний період триватиме щонайменше 5 років. Очікується, що верхня межа комісії для торговців за транзакції в цифрових євро буде встановлена нижче тарифів міжнародних платіжних мереж, таких як Visa і Mastercard, які обслуговують більше трьох чвертей європейських транзакцій.

Проєкт європейської цифрової валюти свідчить про прагнення Євросоюзу отримати грошовий сувернітет та скоротити власну залежність від США у фінансовій сфері.

"19 грудня 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила свою позицію щодо цифрового євро. Це стало важливою віхою в законодавчому процесі та є потужною заявою про підтримку державами-членами основних принципів цифрового євро, викладених у пропозиції Європейської комісії, а саме: статус законного платіжного засобу, використання в офлайн- та онлайн-режимі, обов’язкове розповсюдження банками, зважені середні обмеження комісійних та безкоштовні базові послуги для споживачів", - зазначається у презентації.

Європа прагне фінансової незалежності

За даними Європейського центрального банку, Visa та Mastercard обробляли майже дві третини всіх карткових транзакцій у Єврозоні у 2022 році. Тоді як 13 країн ЄС взагалі не мають національної альтернативи. Так й навіть у тих країнах, де є власні системи, їхнє використання скорочується. У разі погіршення стосунків зі США така фінансова залежність може бути використана як зброя, побоюються у ЄС.

Європа вже не перший рік задумується про пошуки альтернатив американським фінансовим гігантам. Ще у 2024 році в ЄС запустили власну платіжну систему Wero.

Паралельно європейці працюють над розробкою цифрового євро. 19 вересня 2025 року міністри фінансів ЄС погодили дорожню карту для його запуску. Передбачалося, що очільники мінфінів країн-членів блоку матимуть право вирішувати, чи випускати цифрову валюту, і скільки таких євро зможе тримати кожен житель Євросоюзу.

