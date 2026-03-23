Банківська система РФ на межі краху, Кремль готує термінові контрзаходи, - розвідка

Росіяни масово знімають гроші з рахунків, обмежуючи здатність банків опосередковано фінансувати війну через викуп військових облігацій.

Росіяни втрачають інтерес до банківських послуг і повертаються до готівки на тлі проблем з мобільним інтернетом та новими обмеженнями в фінансовій галузі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідників, у січні росіяни зняли з банківських карток і депозитів понад $19,7 млрд, а назад в банківську систему повернули лише $5,8 млрд. Таким чином, чистий відтік грошей із системи склав $13,9 млрд. За останні 16 років це другий найбільший результат за один місяць після березня 2022-го, коли росіяни зняли з рахунків $25,9 млрд.

Відтік грошей з банківської системи РФ в українській розвідці пояснюють збігом низки чинників: посилення контролю за фінансовими операціями, перебої в роботі інтернет-інфраструктури, відмова від заощаджень на користь поточного споживання. Усе це призводить до "ренесансу" готівки в побуті, кажуть в розвідці.

"Наслідки для банківської системи – однозначно негативні. Депозити пересічних російських вкладників уже стали фінансовим резервом для основних банків РФ, що фактично перебувають на межі кризи через нестачу капіталу. Водночас ці кошти активно використовуються для викупу боргових паперів держави, а також для кредитування держкорпорацій та підприємств ВПК. Щоб якось прикрити відсутність вкладів на банківських рахунках й убезпечити себе, Кремль готується запровадити обмеження на зняття депозитів", – повідомляють в українській розвідці.

Як писав УНІАН, поточний стан російської економіки характеризується наростанням структурних дисбалансів і залежністю від воєнних витрат. На думку аналітиків, економіка РФ дедалі більше "перекошена" у бік військового виробництва, що може призвести до досягнення "точки неповернення" вже у 2026 році.

На цьому тлі навіть російська влада визнає уповільнення економічного зростання та ризики рецесії, що супроводжується підвищенням податків і соціальним невдоволенням.

