За словами члена Нацкомісії Ольги Бабій, Україна знаходиться значно нижче за вартістю водопостачання, ніж країни Європи.

Витрати українців на водопостачання та водовідведення у двічі нижчі, ніж в Європі, і не перевищують 2% від сукупного доходу домогосподарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу, присвяченого Дню води, сказала член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій.

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"У європейських країнах встановлений критерій доступності послуг водопостачання - 4% від сукупного доходу домогосподарства. Торік Нацкомісія порахувала, що на сукупний дохід середнього домогосподарства в Україні, за даними Держстату, у нас вартість спожитої послуги водопостачання становить 2% від сукупного доходу домогосподарства", - сказала вона.

За її словами, Україна знаходиться значно нижче за вартістю водопостачання, ніж країни Європи. У кожному населеному пункті нашої країни тарифи різні, і залежать вони від системи водозабору, скидання та інших різних факторів.

Бабій підкреслила, що доступність послуги водопостачання у всіх цивілізованих країнах регулюють не тарифом, а іншими соціальними механізмами для вразливих споживачів.

Що цьому передувало

Наприкінці січня голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк припустив незначне зростання вартості холодного водопостачання через зростання цін на електрику.

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Автор: Бредіхіна Ганна