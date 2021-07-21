На шахрайському сайті, зареєстрованому в США, незаконно використовується логотип та айдентика банку.

"ПриватБанк" попереджає українців про новий вид шахрайства під прикриттям торгової марки банку.

Як повідомила прес-служба банку, служба безпеки виявила і попередила українців про нову схему шахрайства, в якій використовується зареєстрований невідомими особами в США сайт https://p-invest.site з логотипом і айдентикою банку.

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За даними фахівців з кібербезпеки "ПриватБанку", даний сайт є на 100% шахрайським, оскільки містить посилання на неіснуючі інвестиційні проекти, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.

Зазначається, що шахраї заманюють у проект пропозицією високого доходу за схемою, яка притаманна виключно шахрайській фінансовій піраміді із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.

Про злочинний характер схеми свідчить також односторонній канал зв'язку в проекті - після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв'язок для "відпрацювання" клієнта.

"ПриватБанк" вже звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв.

Найпопулярніші схеми шахрайства

Найпоширенішими схемами шахрайства в мережі є фішинг-повідомлення, афери з пропозицією позики, клонування профілів, фальшиві прямі ефіри, нечесні розіграші, афери з криптовалютою.

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Автор: Катерина Жирій