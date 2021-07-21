За даними фахівців з кібербезпеки «ПриватБанку», даний сайт є на 100% шахрайським / фото ua.depositphotos.com

"ПриватБанк" попереджає українців про новий вид шахрайства під прикриттям торгової марки банку.

Як повідомила прес-служба банку, служба безпеки виявила і попередила українців про нову схему шахрайства, в якій використовується зареєстрований невідомими особами в США сайт https://p-invest.site з логотипом і айдентикою банку.

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За даними фахівців з кібербезпеки "ПриватБанку", даний сайт є на 100% шахрайським, оскільки містить посилання на неіснуючі інвестиційні проекти, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.

Зазначається, що шахраї заманюють у проект пропозицією високого доходу за схемою, яка притаманна виключно шахрайській фінансовій піраміді із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.

Скриншот p-invest.site

Про злочинний характер схеми свідчить також односторонній канал зв'язку в проекті - після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв'язок для "відпрацювання" клієнта.

"ПриватБанк" вже звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв.

Скріншот p-invest.site

Найпопулярніші схеми шахрайства

Найпоширенішими схемами шахрайства в мережі є фішинг-повідомлення, афери з пропозицією позики, клонування профілів, фальшиві прямі ефіри, нечесні розіграші, афери з криптовалютою.

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Автор: Катерина Жирій