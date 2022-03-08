Кабінет міністрів приймає заявки щодо евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України та готовий надати бізнесу умови для роботи на новому місці.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Кабмін розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України. Якщо ви є власником або менеджером підприємства і готові перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтеся за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0EZhkebD_OYsVH2AtovtCPaN4/edit?usp=sharing", - зазначив він.
Гетманцев підкреслив, що підприємствам будуть створені умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.
Українська сторона домовилася з росіянами про створення гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів. Супротивник вже зірвав евакуацію людей з Маріуполя - здійснив атаку.
6 березня міністр оборони Олексій Резніков сказав, що економіку України перевели на військові рейки.