Підприємствам створять умови для роботи на новому місці, зазначив очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Кабінет міністрів приймає заявки щодо евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України та готовий надати бізнесу умови для роботи на новому місці.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Кабмін розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України. Якщо ви є власником або менеджером підприємства і готові перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтеся за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0EZhkebD_OYsVH2AtovtCPaN4/edit?usp=sharing", - зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що підприємствам будуть створені умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Українська сторона домовилася з росіянами про створення гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів. Супротивник вже зірвав евакуацію людей з Маріуполя - здійснив атаку.

6 березня міністр оборони Олексій Резніков сказав, що економіку України перевели на військові рейки.

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