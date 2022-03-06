Заводи та фабрики продовжують працювати та виконують оборонне замовлення.

Економіку України переведено на військові рейки.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у зверненні до громадян.

"Ми перевели економіку країни на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись, країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись, - знайдіть роботу на новому місці - ваша допомога потрібна всюди", - наголосив Резніков.

Як повідомляв УНІАН, розпочалася одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські війська деморалізовані та продовжують зазнавати значних втрат в озброєнні, техніці та особовому складі. З 24 лютого загальні бойові втрати окупаційних військ становлять понад 11 тис. осіб.

За словами заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука, добовий розмір валового внутрішнього продукту України (ВВП) через повномасштабне вторгнення Росії скоротився удвічі.

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