Більша частина коштів попрямує до Африки та Близького Сходу, Східної Європи, Центральної Азії та Південної Азії.

Світовий банк анонсував виділення 30 мільярдів доларів у найближчі 1,5 року для подолання продовольчої кризи у світі.

Про це повідомляє прес-служба Світового банку.

Найближчим часом буде виділено 12 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на проєкти, які підтримуватимуть сільське господарство, надаватимуть соціальний захист для пом'якшення наслідків підвищення цін на продовольство.

Також профінансують проекти, пов’язані з водопостачання та зрошенням.

Більша частина коштів попрямує до Африки та Близького Сходу, Східної Європи, Центральної Азії та Південної Азії.

Крім того, портфель Світового банку вже включає невиплачені 18,7 млрд доларів у продовольчих проєктах, тож сумарно підтримка у найближчі 15 місяців сягатиме 30 млрд доларів.

Фінансова підтримка стосуватиметься чотирьох пріоритетів. Це підтримка виробництв та виробників (заходи зі збільшення виробництва наступного сезону, зокрема, шляхом ефективнішого використання добрив і переорієнтування державної політики та витрат задля кращої підтримку фермерів та виробництв).

Також зосередяться на сприянні розширенню торгівлі (формуванні міжнародного консенсусу (G7, G20, інші) та зобов'язань уникати обмежень на експорт, що підвищують світові ціни на продовольство, та обмежень на імпорт, що перешкоджають виробництву в країнах, що розвиваються).

Крім цього, серед пріорітетів - підтримка вразливих домогосподарств (розширення адресних програм соціального захисту).

Кошти скерують і на зміцнення продовольчих систем, щоб зробити їх стійкішими до зростання ризиків (конфлікти, клімат, шкідники, хвороби), збоїв у торгівлі та економічних потрясінь.

Як писав УНІАН, Банк Англії прогнозує, що війна в Україні може спровокувати "апокаліптичне" зростання світових цін на продовольство.

На Банковій назвали шлях для зниження цін на продовольство у світі - чим раніше Україна переможе у війні проти Росії, тим швидше знизяться ціни.

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