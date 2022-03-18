Відтепер максимально сума кредиту збільшується до 60 млн грн.

Кабінет міністрів прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни.

Про у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд знімає всі обмеження по програмі "5-7-9". Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами", - сказав він.

За його словами, відтепер максимально сума кредиту збільшується до 60 млн грн.

"На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава. Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%", - сказав він.

Прибираються також обмеження, які стосувалися бізнес-плану чи робочих місць чи будь-які інші, додав він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Володимир Зеленський заявив, що в Україні будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, плюс 1 місяць після війни.

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