Володимир Зеленський / фото REUTERS

В Україні будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, плюс 1 місяць після війни.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, поширеному у Telegram.

"Наш уряд вже підготував рішення  про  розширення програми кредитування  для  підприємців. На базі програми 579 створюємо  нову  можливість. Будь-який бізнес  зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. А загальний обсяг кредиту може  бути до 60 млн грн", - сказав президент.

Також він зазначив, що Кабінет міністрів завтра має проголосувати за масштабне скорочення регуляції. 

"Було більше ніж 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишиться обов’язковими близько 20. Лише ті, які просто не можливо скасувати. Як, наприклад, про поводження  з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні  працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності  і вільно працюєш", - сказав глава держави. 

Як повідомляв УНІАН, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкрив подробиці нового законопроекту про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану.