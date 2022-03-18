Далі буде мінімальна ставка 5%, а загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн.

В Україні будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, плюс 1 місяць після війни.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, поширеному у Telegram.

"Наш уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. На базі програми 579 створюємо нову можливість. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн", - сказав президент.

Також він зазначив, що Кабінет міністрів завтра має проголосувати за масштабне скорочення регуляції.

"Було більше ніж 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишиться обов’язковими близько 20. Лише ті, які просто не можливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкрив подробиці нового законопроекту про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану.