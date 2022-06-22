Зазначається, що це приголомшливі витрати.

Через повномасштабну війну з Росією щомісячні витрати України становлять 5-6 мільярдів доларів.

Про це заявила глава USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) Саманти Пауер, пише DW.

"Середньомісячні витрати уряду, який повинен справлятися з війною, за останніми розрахунками становлять близько $5-6 млрд на місяць", - сказала Пауер.

Вона зазначила, що це приголомшливі витрати, і навіть $7,5 млрд, які адміністрація США готується виділити як допомогу Україні, не вистачить, щоб покрити всі потреби.

"Ми знаємо, що цих грошей не вистачить, ми знаємо, що надалі буде потрібно ще більша пряма бюджетна підтримка", - підкреслила Пауер.

Говорячи про проблеми, пов'язані з довгостроковими наслідками війни Росії проти України, Пауер зазначила, що Путін "перетворює на зброю продовольство і гуманітарну допомогу, використовуючи їх як інструмент війни в Україні, перетворює на зброю глобальний голод і використовує дезінформацію, намагаючись переконати країни, що розвиваються, що причиною їх проблем з продуктами харчування є санкції (західних країн проти РФ. - ред.)", а не дії самої Росії, що включають блокаду українського продуктового експорту.

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