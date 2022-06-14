Без запозичення 5 млрд дол. щомісяця уряду доведеться скорочувати витрати, від чого постраждають найбільш незахищені верстви населення.

Витрати державного бюджету значно перевищують надходження з власних джерел: так, у травні надходження склали 101 млрд грн, а витрати – 250 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев під час Всеукраїнського телемарафону.

"Наші витрати значно більші, ніж ті суми, які ми збираємо сьогодні на рахунок традиційних джерел, - це митниця і податкова. Попри те, що податкова майже виконала план травня, і ми зібрали в бюджет 101,3 млрд грн в травні, ми витратили з держбюджету 250 млрд. і це свідчить про те, що різниця дуже велика, і ми без допомоги наших партнерів не обійдемося як в травні, так і в червні, так і ще принаймні 3-4 місяці точно", - сказав Гетманцев.

Він також зазначив, що щомісячна потреба в додатковому фінансуванні становить близько 5 млрд дол. Для порівняння, у 2020 році Україна отримала 2,1 млрд дол. на рік від МВФ і це вважалося непоганою допомогою, а зараз держава потребує 5 млрд дол. в місяць.

"Більшу частину цих коштів дають США, частину - Єврокомісія, а також напрямки уряду різних країн – і гранти, і кредити. Але, безперечно, кожен місяць - це битва за зазначені кошти, це переконання наших партнерів... Хочу зазначити, що партнери не фінансують військову кампанію, вони фінансують інші витрати держбюджету, а військова кампанія фінансується коштом наших джерел", - сказав депутат.

Він підкреслив, що запозичення 5 млрд дол. щомісяця є необхідністю, в іншому випадку доведеться скорочувати витрати.

"Якщо ми не запозичуємо щомісяця, нам доведеться скорочувати витрати, тому що насправді для підвищення податків у нас немає потенціалу в економіці. Отже, ми будемо змушені зменшувати витрати, а від цього постраждають насамперед соціально незахищені верстви населення. Отже, завдання уряду номер один - не тільки зібрати гроші всередині держави, а й запозичити за кордоном", - резюмував Гетманцев.

Війна в Україні та дефіцит держбюджету:

За даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит держбюджету України сягає 5 млрд доларів.

Доходи держбюджету в травні 2022 року тільки на 30% покрили витрати

9 червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін веде переговори та розраховує до кінця року залучити 20 млрд доларів у вигляді грантової та кредитної допомоги на фінансування дефіциту держбюджету.

Зокрема, у червні планується отримати від міжнародних партнерів 4,8 млрд доларів, у липні – понад 4 млрд доларів.

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