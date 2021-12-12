Курс біткоїна може злетіти до $550 тис.

У разі прояву інтересу до криптовалюти з боку інвесторів курс біткоїна може злетіти в 10 разів.

Такий прогноз озвучила засновниця і генеральний директор інвестиційної компанії Ark Invest Кеті Вуд, повідомляє CNBC.

Читайте такожПеред вихідними в Україні змінився курс долара

За словами Вуд, курс біткоїна може вирости до $550 тис.

На думку експерта, біткоїн злетить в ціні, коли інституційні інвестори, включаючи інвестфонди, банки та страхові компанії вкладуть хоча б незначну частку своїх коштів в криптовалюту.

За її словами, інституційні інвестори віддають перевагу двом найбільшим криптовалютам - біткоїну та ефіру.

"Інституційні менеджери мають шукати нові класи активів, що розвиваються, з низькою кореляцією. Це ключ до диверсифікації та Святий Грааль з точки зору розподілу активів", - підкреслює Вуд.

Згідно з даними кріптовалютної біржі WhiteBIT, станом на 12 грудня один токен торгувався на рівні $49,6 тис.

Як зазначає видання, оскільки криптовалюта є вкрай волатильним активом, всі інвестиції робляться виключно на свій страх і ризик.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою "закон про біткоїн". Президенту не сподобалася нинішня редакція документа - він хоче, щоб нардепи внесли в нього поправки.

Законопроект "про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. Він дозволить власникам таких активів обмінювати їх і вносити в декларацію. Міжнародні кріптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна - одна з лідерів по використанню криптовалюта у світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.

Глава Мінцифри Михайло Федоров тоді пояснював, що закон дозволить упорядкувати ринок криптовалюти, і запевняв, що вже скоро кріптобіржі зможуть офіційно працювати в українській юрисдикції, а розвиток нової індустрії приверне інвестиції в державу.

При цьому в Нацбанку виключили можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Автор: Олена Коваленко