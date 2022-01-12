2 січня 2022 року в Казахстані почалися масові акції протесту.

У разі початку громадянської війни в Казахстані, небезпека впливу Росії на економічні відносини України з Казахстаном зросте.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.

Експерт зазначив, що ймовірність початку громадянської війни в Казахстані існує.

"Теоретично, це може статися. Все залежить від того, чи зможе президент Казахстану домовитися з усіма трьома основними "кланами", які визначають всю ситуацію, що сталася. Для нас же небезпека опосередкованого впливу Росії на нюанси економічних взаємин з Казахстаном зростає", - зазначив Уніговський.

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Разом з тим, експерт зазначив, що Казахстан видобуває близько 40% світового обсягу урану. Події в цій країні вже призвели до стрибка цін на це паливо на світових біржах. Однак, на думку експерта, це навряд чи зможе привести до зростання вартості палива для АЕС і до зростання цін на електроенергію.

"З точки зору загального підходу - навряд чи. Який би уряд не прийшов до влади в Казахстані, він завжди буде стурбований розвитком власної промисловості. Якщо ж Казахстан скотиться в хаос громадянської війни або щось подібне, тоді виникнуть проблеми. Але поки, судячи із заяв влади, вдається нормалізувати ситуацію. Думаю, промисловість Казахстану буде працювати, як і уранові рудники, то ж особливих потрясінь не повинно бути", - заявив експерт.

Протести в Казахстані: