У разі початку громадянської війни в Казахстані, небезпека впливу Росії на економічні відносини України з Казахстаном зросте.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.
Експерт зазначив, що ймовірність початку громадянської війни в Казахстані існує.
"Теоретично, це може статися. Все залежить від того, чи зможе президент Казахстану домовитися з усіма трьома основними "кланами", які визначають всю ситуацію, що сталася. Для нас же небезпека опосередкованого впливу Росії на нюанси економічних взаємин з Казахстаном зростає", - зазначив Уніговський.
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Разом з тим, експерт зазначив, що Казахстан видобуває близько 40% світового обсягу урану. Події в цій країні вже призвели до стрибка цін на це паливо на світових біржах. Однак, на думку експерта, це навряд чи зможе привести до зростання вартості палива для АЕС і до зростання цін на електроенергію.
"З точки зору загального підходу - навряд чи. Який би уряд не прийшов до влади в Казахстані, він завжди буде стурбований розвитком власної промисловості. Якщо ж Казахстан скотиться в хаос громадянської війни або щось подібне, тоді виникнуть проблеми. Але поки, судячи із заяв влади, вдається нормалізувати ситуацію. Думаю, промисловість Казахстану буде працювати, як і уранові рудники, то ж особливих потрясінь не повинно бути", - заявив експерт.
Протести в Казахстані:
- 2 січня 2022 року в Казахстані почалися масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.
- Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.
- Також Токаєв оголосив, що діятиме жорстко і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні.
- У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.
- 7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.
- 10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.
- Станом на 10 січня з початку акцій було затримано майже 8 тисяч людей.