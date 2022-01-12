За словами експерта, Росія спростовує звинувачення в блокуванні поставок.

Україна законтрактувала 660 тисяч тонн вугілля з Казахстану на цей опалювальний сезон, однак Росія заблокувала його транзит.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.

За словами експерта, Росія спростовує звинувачення в блокуванні поставок.

"Навряд чи ми отримаємо вугілля з Казахстану. Ситуація досить складна. Росія спростовує звинувачення в блокуванні поставок. Формальна причина і казахського уряду, що пішов у відставку, і російських залізниць зводиться до того, що зараз дуже великий попит на вугілля, тому вони не справляються з транспортуванням його в Україну. Частка енергополітики в цьому, безумовно, є. Звичайно, РФ могла б знайти можливість для транспортування казахського вугілля в нашу країну. Але вважаю, що в найближчі кілька місяців казахське вугілля ми не побачимо", - зазначив експерт.

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Уніговський також висловив думку, що ситуація в Казахстані не зможе вплинути на вартість нафти.

"Особливого впливу ситуації в Казахстані на цінову кон'юнктуру по нафті не буде. Там працюють досить потужні міжнародні компанії, і ніхто обмежувати їх в режимних чи інших умовах не стане", - зазначив експерт.

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