Україна законтрактувала 660 тисяч тонн вугілля з Казахстану на цей опалювальний сезон, однак Росія заблокувала його транзит.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.
За словами експерта, Росія спростовує звинувачення в блокуванні поставок.
"Навряд чи ми отримаємо вугілля з Казахстану. Ситуація досить складна. Росія спростовує звинувачення в блокуванні поставок. Формальна причина і казахського уряду, що пішов у відставку, і російських залізниць зводиться до того, що зараз дуже великий попит на вугілля, тому вони не справляються з транспортуванням його в Україну. Частка енергополітики в цьому, безумовно, є. Звичайно, РФ могла б знайти можливість для транспортування казахського вугілля в нашу країну. Але вважаю, що в найближчі кілька місяців казахське вугілля ми не побачимо", - зазначив експерт.
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Уніговський також висловив думку, що ситуація в Казахстані не зможе вплинути на вартість нафти.
"Особливого впливу ситуації в Казахстані на цінову кон'юнктуру по нафті не буде. Там працюють досить потужні міжнародні компанії, і ніхто обмежувати їх в режимних чи інших умовах не стане", - зазначив експерт.
Протести в Казахстані:
- 2 січня 2022 року в Казахстані почалися масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.
- Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.
- Також Токаєв оголосив, що діятиме жорстко і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні.
- У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.
- 7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.
- 10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.
- Станом на 10 січня з початку акцій було затримано майже 8 тисяч людей.