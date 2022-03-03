Гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України.

Національний банк України засуджує рішення бізнесу та людей, які в такій складної ситуації для громадян України встановлюють ціни на товари та послуги не в національній валюті, а в іноземній, зокрема в доларах США або євро.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

"Гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Вона має прийматися всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України та за всіма видами платежів. Відповідно встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним. Такі дії є не тільки аморальними в умовах війни, а і є прямим порушенням законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України: