Ризики суттєво зросли: аналітики очікують падіння економіки України

Падіння ВВП супроводжуватиметься прискоренням інфляції.

Економіка України проходить найскладніший період із 2022 року, оскільки тривають масовані російські атаки на промислові підприємства, складську та транспортну інфраструктуру.

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом інвестгрупи ICU, наразі очікується падіння ВВП України за результатами 2026 та 2027 років. Аналітики зазначають, що негативні ефекти від прямих втрат активів бізнесом посилюються високою економічною невизначеністю та зупинкою чорноморських транспортних шляхів.

"Велику частку завданої шкоди не буде компенсовано, допоки триває війна, тож економіка скорочуватиметься у четвертому кварталі 2026 року та у 2027 році. Усе ж ми очікуємо обмеженого падіння ВВП, адже за десятиліття війни з Росією структура економіки змінилася – суттєво зросла частка послуг і сектору оборони", - ідеться у документі.

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У 2026 році аналітики прогнозують скорочення реального ВВП на 0,6%, тоді як у 2027-му – на 1,9%. Падіння ВВП супроводжуватиметься прискоренням інфляції.

"Ми очікуємо, що індекс споживчих цін на піку сягне 12% протягом зими, а повернення до однознакових показників буде можливим лише в третьому кварталі 2027 року", - вважають у компанії.

Також зазначається, що український експорт впав через блокування морських транспортних шляхів, а от імпорт стрімко зростає, оскільки уряд нарощує закупівлі зброї та комплектуючих, які фінансуються оборонною складовою USL.

Пільгове зовнішнє фінансування, попри значні затримки, має бути достатнім, щоб компенсувати дефіцит зовнішніх рахунків до кінця 2027 року. Це означає, що НБУ матиме достатньо можливостей для контролю над валютним ринком та обмінним курсом. В ICU очікують продовження тренду до помірної девальвації гривні і вбачають курс на рівні 45,8 грн/дол. наприкінці цього року та дещо вище 49 грн/дол. наприкінці 2027 року.

Економіка України - останні новини

Світовий банк різко погіршив прогноз зростання економіки України на наступний рік. Очікується, що ВВП зросте лише на 1,5% у 2027 році проти 4% попереднього прогнозу.

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 року становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% – із вереснем 2025 року. Таким чином, річна інфляція у вересні прискорилася (проти 8,1% у серпні).

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