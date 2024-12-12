Позитивну динаміку в листопаді демонстрували відразу кілька галузей.

Темпи зростання валового внутрішнього продукту України в листопаді 2024 року сповільнилися до 0,9%, що на 0,6% менше порівняно із жовтнем. Проте за 11 місяців ВВП нашої країни зріс на 4,0%, повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що позитивну динаміку в листопаді демонстрували галузі транспорту, будівництва, внутрішньої торгівлі, переробної промисловості та добувної промисловості.

"Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля. Свою роль зіграли державні програми підтримки - грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в рамках політики "Зроблено в Україні". Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування", - заявила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Також у Мінекономіки наголосили, що галузь транспорту демонструвала позитивну динаміку завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору, а внутрішня торгівля - завдяки стійкому внутрішньому попиту та пропозиції товарів.

Економіка України - важливі новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європарламенті закликають використати 200 мільйонів євро з активів РФ на зброю та відновлення України. Високу представницю ЄС Каю Каллас просять підготувати відповідну правову пропозицію.

Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів, чи скасують підвищення військового збору після війни. Очікується, що це рішення дасть змогу щомісяця отримувати до бюджету до дев'яти мільярдів гривень.

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