Зростання реального ВВП за підсумками цього року експерти очікують на рівні 3,5%.

У серпні економіка нашої країни зросла на 3,5% [±1%], якщо порівнювати із серпнем 2023 року. Зростання ВВП за вісім місяців 2024-го оцінюють на рівні 3,9% [±1%]. Про це повідомляє Мінекономіки.

"‎Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі", – наводить відомство слова Першої Віцепрем’єр-міністерки України – Міністерки економіки України Юлії Свириденко.

За її словами, у серпні вперше за останні кілька місяців підприємці покращили оцінки діяльності на найближчий час. Ще одним позитивним трендом стало покращення споживчих настроїв. Це зумовили мінімальні "віялові" відключення електроенергії.

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Свій позитивний внесок зробив Український морський коридор. Окрім того, експерти акцентують увагу на високому інвестиційному попиті на продукцію машинобудування та будматеріали.

Позитивна динаміка у промисловості призвела до зростання обсягів внутрішніх залізничних перевезень. Якщо казати про будівництво, то тут основні драйвери були пов’язані з відновленням пошкодженої критичної інфраструктури, а також проведенням ремонту та реконструкції дорожнього покриття.

У той же час, дають про себе знати і негативні фактори, які стримують зростання ВВП. Це стосується, зокрема, дефіцита кваліфікованих кадрів, яке призводить до стримування економічної активності бізнесу.

Також дали про себе знати труднощі у сільському господарстві, які призвели до зменшення врожаю ярих культур у порівнянні з минулим роком. Проблеми пов’язують, зокрема, із несприятливими погодними умовами.

Зростання українського ВВП – статистика і прогнози

Раніше повідомлялось, що у липні зростання валового внутрішнього продукту прискорилося до 2,7% (у червні цей показник склав 1,6%). Загалом експерти оцінили зростання за січень-липень на рівні 4,0% [±1%].

За прогнозами НБУ, у 2025-2026 роках можна очікувати зростання реального ВВП на рівні 4-5%. Економічне відновлення будуть обмежувати, зокрема, проблеми в роботі енергосистеми.

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