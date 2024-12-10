Високу представницю ЄС Каю Каллас закликають підготувати відповідну правову пропозицію.

Голова групи соціалістів та демократів в Європейському парламенті Іратхе Перес Гарсіа пропонує Європейській комісії виступити з правовою пропозицією, щоб можна було використати 200 млн євро із заморожених активів Російської Федерації на зброю та відбудову України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гарсіа сказала на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Зокрема, за її словами, використання російських заморожених активів є топ-пріоритетом для її політичної групи соціалістів та демократів, що передбачено у домовленості країн "Великої сімки" стосовно застосування надприбутків з тих знерухомлених активів.

Водночас, вона вважає, що лише цей крок не є достатнім.

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"З цієї причини я попросила високу представницю Каю Каллас представити правову пропозицію щодо застосування 200 мільйонів євро з заморожених активів для того, щоби озброїти та відбудувати Україну", – наголосила Гарсіа.

Вона додала, що її група виступає з такою позицією від початку війни.

"І я думаю, що зараз ми перебуваємо у хорошому моменті зробити це, щоб мобілізувати, і я впевнена, що Європейський парламент може створити велику єдність, щоб натиснути і просити цього", – акцентувала Гарсіа.

Як відомо, політична група соціалістів та демократів в Європейському парламенті є другою найбільшою групою в ЄП після Європейської народної партії.

Фінансова допомога Україні

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки кредит у розмірі 20 мільярдів доларів. Він буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Ці 20 млрд виділяються в межах ініціативи "Великої Сімки" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає допомогу Україні на загальну суму у 50 мільярдів доларів. Свій внесок також роблять роблять країни ЄС, Британія, Канада та Японія.

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