Система грошових переказів WebMoney більше не проводить операції з рублевим WMP і WMR-гаманцям. Операції з рублевими гаманцями стали недоступні через відкликання ліцензії у розрахункового банку цієї системи АТ "Консервативний комерційний банк" (ККБ).
ЦБ визнав, що кредитна організація була задіяна в тіньовому бізнесі. Про це йдеться в повідомленні на сайті WebMoney.
На думку ЦБ, ККБ порушував банківське законодавство, а також закони про протидію відмиванню злочинних доходів.
WebMoney обіцяє повернути власникам гаманців гроші, проте поки не уточнює коли і як вона це зробить.
"У зв'язку з відкликанням ліцензії в АТ "Банк ККБ", гаранта і розрахункового банку системи по рублевих гаманцях, з 11 лютого 2022 року всі операції з P і R-гаманцями стають недоступні. Заморожені в АТ "Банк ККБ" електронні грошові кошти учасників системи будуть виплачені їх власникам. Про порядок повернення коштів буде повідомлено пізніше", - йдеться на сайті WebMoney.
WebMoney:
WebMoney або WebMoney Transfer - електронна система миттєвих інтернет-розрахунків, середовище і технологія для ведення бізнесу та електронної комерції. Спочатку заснована в Росії, на сьогодні має міжнародне поширення.
26 травня 2018 року НБУ остаточно заборонив WebMoney в Україні та скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA".
Обвал російського фондового ринку:
- Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.
- 21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
- 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
- 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
- 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі залишилися довгі позиції в російському рублі.
- На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
- 27 січня 2022 року в Європейському центральному банку заявили про те, що міжнародні банки мають бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.
- 28 січня 2022 року акції російського "Газпрому" продовжили зниження.
- 3 лютого 2022 року спостерігалося падіння акцій найбільших російських компаній.
- Станом на 8 лютого 2022 року загальні втрати російських банків через геополітичні ризики склали 200 млрд рублів.
- 9 лютого 2022 року стало відомо про те, що російські банки перестали видавати великі кредити.
- 9 лютого 2022 року в Кремлі прокоментували обвал російської економіки через Україну.
- 9 лютого 2022 року аналітики рейтингових агентств S&P і Fitch заявили, що економіка Росії вже приречена, навіть без вторгнення в Україну.
- 11 лютого 2022 року обвал російського фондового ринку продовжився.