Мова йде про виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні розширив перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території", - зазначив він.

"Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога" (edopomoga.gov.ua), а з часом така можливість з’явиться в "Дії", - додав Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Шмигаль повідомив, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) буде надавати додаткову допомогу українським переселенцям з найбільш уразливих категорій населення.

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