У Мінекономіки заявили про ріст зарплат в Україні: кому платять найбільше

Найвищі зарплати - у сферах інформації та телекомунікацій і фінансової та страхової діяльності.

Роботодавці в Україні підвищують зарплати працівникам з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів.

Про це йдеться у Моніторингу основних подій в економіці України за червень, опублікованому Міністерством економіки.

Повідомляється, що на рівень оплати праці у 2023-2024 роках і далі впливають чинники 2022 року - наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме:

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тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності);

суттєві перманентні руйнування логістики;

значна кількість людей працездатного населення за кордоном та в лавах Збройних Сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.

Водночас вітчизняні суб’єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

Згідно з аналізом відомства, середня зарплата за вакансіями на сайтах пошуку роботи у липні 2024 року зросла до 19 553 грн. За даними ж Держстату, у першому кварталі цього року середня зарплата склала 18 903 грн.

Що стосується середніх зарплат за видами економічної діяльності, у Мінекономіки наводять такі дані за перший квартал 2024 року:

інформація та телекомунікації – 49 732 грн;

фінансова та страхова діяльність – 39 116 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 26 316 грн;

державне управління і оборона – 23 376 грн;

оптова та роздрібна торгівля – 22 809 грн.

Найнижчі зарплати, за даними відомства, фіксуються у таких сферах, як освіта (12 649 грн), мистецтво та спорт (13 663 грн), будівництво (14 561 грн).

Ситуація на ринку праці - останні новини

Згідно зібраних Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури даних від обласних адміністрацій, в Україні потреба водіїв автобусів та електротранспорту (трамваї та тролейбуси) складає понад 6 тисяч водіїв.

Згідно з переданим УНІАН дослідженням платформи OLX, мобілізація та еміграція значно вплинули на ринок сезонної праці в Україні, спричинивши дефіцит робочої сили. З початку повномасштабної війни багато працездатних громадян або мобілізували, або виїхали за кордон у пошуках безпечних умов.

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