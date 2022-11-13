Курс євро у "Приватбанку" сьогодні становить 40,80 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника - 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і склав 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 38,76 грн.

Нагадаємо, днем раніше курс долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок (до 40,30 грн/дол.), а курс євро до гривні став дорожчим на 50 копійок (40,80 грн/євро).

Курс валют в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Національний банк зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн. А 21 липня послабив офіційний курс гривні відразу на 25% – до 36,57 грн/дол. Такий різкий стрибок регулятор пояснив тим, що стримування курс на попередньому рівні спустошувало золотовалютні резерви України.

Також з початком повномасштабного вторгнення НБУ запровадив низку інших обмежень щодо купівлі валюти в Україні. З часом деякі обмеження почали послаблюватися або скасовуватися.

Зокрема, з 21 травня Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Також НБУ дозволив українцям купувати валюту онлайн, але за обов'язкової умови її розміщення на депозиті щонайменше на три місяці.

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