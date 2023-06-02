Законодавство Японії забороняє поставки зброї в країни, що знаходяться в стані війни.

Японія знайшла спосіб допомогти Україні з озброєнням, не порушуючи при цьому власне законодавство, що забороняє поставки зброї в країни, що знаходяться в стані війни.

Як повідомляє Reuters, США закуповуватимуть у Японії тринітротолуол, необхідний для виробництва артилерійських снарядів, які будуть передані Україні.

Токіо приєдналося до санкцій проти Росії і підтримує Україну, проте зброю не постачає. Надання компонентів озброєнь в треті країни, якщо вони можуть опинитися в Україні, також заборонені.

Відео дня

Однак експортні обмеження для продуктів або обладнання подвійного призначення, що продаються на комерційній основі, менш суворі, ніж для товарів чисто військового призначення. Одже Японія зможе поставляти США "промисловий" тринітротолуол, оскільки ця вибухова речовина не є продуктом виключно військового призначення. Крім того, США можуть закуповувати ноутбуки Panasonic Toughbook для військових.

Як йдеться матеріалі, Вашингтон хоче залучити японську компанію до ланцюжка поставок тротилу, щоб та постачала вибухівку на американські армійські заводи з виробництва боєприпасів, якою б начиняли 155-мм снаряди.

Війна в Україні та позиція Японії

20 травня 2023 року Японія анонсувала посилення санкцій проти Росії. Японія збирається заморозити активи близько 100 осіб. Йдеться, зокрема, про причетних до ухилення росіянами від санкцій або їх обходу.

26 травня 2023 року Японія ввела нові санкції проти Росії. Під нові санкції потрапили 17 фізичних і 78 юридичних осіб РФ. Зокрема, це особи, які вважаються безпосередньо причетними до анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, до дестабілізації ситуації у східній частині України.

Серед іншого, Японія вводить обмеження платежів і операцій з капіталом. Це означає, що буде застосована система дозволів до платежів фізичним та юридичним особам, визначеним у санкційному переліку. Також система дозволів буде застосовуватися до операцій з вкладами, довірчим управлінням і грошовими позиками.

Японія також заборонить експорт для 80 російських організацій, серед яких військові науково-дослідні лабораторії.

Зокрема, вводиться заборона на експорт в Російську Федерацію товарів, які можуть сприяти збільшенню її промислового потенціалу. Додатково буде введена заборона на експорт в РФ товарів, які можуть сприяти нарощуванню промислових потужностей країни-агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: