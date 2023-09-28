Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,00 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 27 вересня, залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,90 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 32 копійки і складає 40,00 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 28 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 38,25 грн за долар, тобто гривня посилюється в обмінниках.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 15 копійок і складає 40,90 грн за євро.

27 вересня 2023 року в Національному банку розповіли про повернення до плаваючого курсу. Регулятор планує в майбутньому повернутися до плаваючого курсоутворення, але цьому буде передувати режим гнучкого курсу, доки не будуть створені необхідні передумови для відпускання курсу. Спочатку, коли будуть сформовані стійкі передумови, НБУ перейде до керованої гнучкості.

За такого режиму, на відміну від плаваючого курсу, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися. При цьому регулятор суттєво обмежуватиме рух курсу в обидва боки, не допускаючи ні стрімкого послаблення гривні, ні значного посилення.

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