Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,32 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 27 вересня, залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 41,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 40,32 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні

Станом на 27 вересня 2023 року повідмлялося, що гривня нарощує позиції. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України зміцнився на 5 копійок – до 38,30 грн за долар. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 15 копійок і складає 41,05 грн за євро.

Згідно з прогнозом Міністерства економіки, у проект державного бюджету на наступний рік закладено курс у 41,4 грн/дол. Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом компанії Dragon Capital, до кінця поточного року офіційний курс гривні очікується на рівні 36,6-37,5 грн/дол., а до кінця наступного курс буде помірно послаблюватися до 41 грн/дол.

Бізнес в Україні також очікує на курс у 41 грн/дол.: керівники опитаних Європейської Бізнес Асоціацією компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн за 1 долар.

Вас також можуть зацікавити новини: