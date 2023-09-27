Про "відпускання" курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться.

Національний банк планує повернутися до плаваючого курсоутворення, але цьому буде передувати режим гнучкого курсу, доки не будуть створені необхідні передумови для відпускання курсу.

Як повідомила прес-служба НБУ, фіксація офіційного курсу та впровадження жорстких валютних обмежень 24 лютого 2022 року дали змогу запобігти паніці, сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни. Але з часом недоліки режиму фіксованого курсу починають переважати його переваги.

У Нацбанку нагадали, що після кризи 2014-2015 років регулятор перейшов до режиму плаваючого курсоутворення. Упродовж наступних років і до повномасштабного вторгнення курс гривні, попри коливання в обидва боки відповідно до ринкових тенденцій, залишався відносно стабільним.

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"Повернення до більш ринкових засад курсоутворення і цього разу дасть змогу посилити стійкість економіки та валютного ринку до зовнішніх та внутрішніх змін", - йдеться у повідомленні.

Водночас про перехід до плаваючого курсоутворення чи "відпускання" курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться, наголосили в Нацбанку. Спочатку, коли будуть сформовані стійкі передумови, НБУ перейде до керованої гнучкості.

За такого режиму, на відміну від плаваючого курсу, Національний банк покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися. При цьому регулятор суттєво обмежуватиме рух курсу в обидва боки, не допускаючи ні стрімкого послаблення гривні, ні значного посилення.

"У результаті продаж валюти НБУ даватиме змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами у гривні й надалі захищатимуть заощадження від інфляційного знецінення", - йдеться у повідомленні.

Процес пом’якшення валютних обмежень відбуватиметься у три етапи:

мінімізація множинності обмінних курсів, збільшення можливостей для проведення торгових операцій бізнесу, сприяння новим кредитам / інвестиціям;

лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливості репатріації відсотків за "старими" боргами;

поступове зменшення валютних обмежень до рівня, який діяв до початку повномасштабної війни.

Наголошується,що Національний банк не встановлює конкретних дат для переходу до більш гнучкого курсу чи пом'якшення обмежень. Будь-які кроки в цьому напрямі здійснюватимуться лише тоді, коли будуть сформовані належні стійкі передумови.

"Фінальна мета реалізації Стратегії – поступове повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни. Повертатися до нього НБУ також буде лише за наявності відповідних передумов і це не питання найближчої перспективи", - зазначає регулятор.

Курсоутворення в Україні під час війни

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий режим курсоутворення. 24 лютого 2022 року Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/$. Пізніше, в липні 2022 року, регулятор послабив курс національної валюти до рівня 36,57 грн/$.

Також Національний банк поступово пом'якшує валютні обмеження. Зокрема, в серпні 2023 року регулятор вперше з початку повномасштабної війни дозволив населенню купувати валюту онлайн в межах ліміту у 50 тис. грн на місяць в одному банку. Крім цього, НБУ вдвічі збільшив ліміт купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців - зі 100 до 200 тис. грн.

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