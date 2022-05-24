Сьогоднішнє рішення буде діяти протягом одного року.

Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо певних українських товарів.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йдеться у повідомленні.

У Раді ЄС додали, що сьогоднішнє рішення буде діяти протягом одного року та призупинить, зокрема, усі ті тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

"Призупинення охоплює, зокрема, промислову продукцію, фрукти та овочі, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам", - йдеться у повідомленні.

Також призупиняється стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України та застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу.

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