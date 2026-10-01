Новий запит України на фінансову допомогу погано сприйняли в ЄС, - Le Monde

Видання зазначило, що цей останній запит на додаткову допомогу в Брюсселі сприймають з труднощами.

У Брюсселі не підтримали нове прохання України про фінансову допомогу. Це рішення є складним для європейської влади, з огляду на вибори в низці країн.

Як повідомляє видання Le Monde, нове прохання України про гроші поки що не знайшло схвалення серед влади ЄС. Зазначається, що в штаб-квартирі Єврокомісії відбулася зустріч за участю представників країн G7, Норвегії та Південної Кореї, а також МВФ.

Видання уточнило, що метою цієї зустрічі була оцінка потреб України, яка вже просить додаткову фінансову допомогу, незважаючи на вже виділену.

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"Таке відчуття, ніби ми поливаємо пустелю", – сказав один із європейських дипломатів під час зустрічі.

Видання зазначило, що цей останній запит на додаткову допомогу в Брюсселі сприймають з труднощами.

Згідно з матеріалом Le Monde, члени ЄС ведуть переговори щодо багаторічного бюджету, в якому заплановано 100 млрд євро для України на період 2028–2034 років. Але Німеччина та її союзники хочуть скоротити цей бюджет, тому надання нової фінансової підтримки Україні може виявитися складним завданням.

До того ж, як підкреслило видання, у 2027 році в Європі відбудеться низка найважливіших національних виборів. І в багатьох із цих країн питання фінансування України є особливо гострим.

Йдеться про вибори у Франції, Іспанії, Польщі та Італії. При цьому ймовірна кандидатка та фаворитка опитувань у Франції Марін Ле Пен уже заявила, що зупинить усю фінансову допомогу Україні, якщо здобуде перемогу на виборах.

А на даний момент Брюссель зволікає, зазначило видання.

"Ми чекаємо на деталі щодо потреб і подивимося, як ми зможемо їх задовольнити. Обговорення відбудеться на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або навіть на засіданні Європейської ради в середині жовтня", – сказав виданню європейський дипломат.

Фінансова допомога ЄС

Євросоюз залишається одним із ключових джерел фінансової підтримки України. У 2026 році допомога надається через кілька механізмів, зокрема бюджетну підтримку та кредити, призначені також для оборонних витрат.

Зокрема, ЄС затвердив кредитний механізм на 90 млрд євро: близько 30 млрд євро передбачено для прямої бюджетної підтримки України, ще 60 млрд євро – на оборонні потреби.

24 вересня Рада ЄС схвалила чергову фінансову підтримку на 3 млрд євро.

Ще 1 млрд євро отримає Україна від Норвегії у вигляді безповоротної підтримки.

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