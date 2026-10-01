ЄС та Україна домовилися прискорити виплату кредиту у наступному році

На нещодавній зустрічі міністрів оборони країн ЄС "багато хто закликав до дострокового виділення частини кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, передбаченого на 2027 рік".

Європейська комісія та Україна домовилися прискорити виділення 45 мільярдів євро, запланованих для Києва на 2027 рік у рамках кредитної програми ЄС обсягом 90 мільярдів євро. Про це йдеться у спільній заяві.

Як пише Politico, на нещодавній зустрічі міністрів оборони країн ЄС "багато хто закликав до дострокового виділення частини кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, передбаченого на 2027 рік", тобто до надання частини коштів, запланованих на 2027 рік, уже в поточному році.

За словами дипломатів, Єврокомісія вирішила прискорити виділення кредитних коштів, запланованих на наступний рік, протягом самого 2027 року, що все одно дозволило б Україні отримати ці гроші швидше.

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"Що стосується 2027 року, ми домовилися оперативно просуватися в питанні виділення 45 мільярдів євро в рамках кредиту на підтримку України за умови виконання встановлених вимог", - заявили сторони, маючи на увазі реформи, які Україна має провести для отримання коштів.

За словами високопоставленого представника ЄС, щойно Україна виконає ці умови, кошти будуть негайно виділені.

Сторони також домовилися "розпочати роботу з визначення додаткових бюджетних та оборонних потреб" і проводити щомісячні зустрічі для координації своїх зусиль.

Важливо, що рішення про надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро було узгоджено лідерами країн Євросоюзу в грудні минулого року; кошти призначені для фінансової підтримки країни у 2026 та 2027 роках.

Пакет допомоги передбачає виконання Києвом низки жорстких умов, зокрема дотримання принципу верховенства права та боротьбу з корупцією. Значна частина кредиту - 60 млрд євро - виділяється на потреби оборони України.

При цьому сума кредиту розподілена порівну: по 45 млрд євро на 2026 та 2027 роки. Ці кошти покликані покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні на зазначений дворічний період; решту, як очікується, мають забезпечити інші країни, насамперед партнери по G7.

У спільній заяві також міститься заклик до цих партнерів взяти участь у фінансуванні:

"Усі сторони погодилися з тим, що інші партнери також повинні виконати свої фінансові зобов’язання та активізувати зусилля, з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна".

Допомога Україні від ЄС

Раніше видання Le Monde повідомляло, що в Брюсселі не підтримали нове прохання України про фінансову допомогу: це рішення тепер є складним для європейської влади, з огляду на вибори в ряді країн. Стверджувалося, що нове прохання України про гроші поки що не знайшло схвалення серед влади ЄС.

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