Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 30 копійок - до 37,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 15 копійок – до 40,75 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол., євро - 40,04 грн за євро.

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Курс в умовах війни

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

У травні 2022 року Нацбанк України скасував обмеження на встановлення курсу, хоча раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

4 квітня 2023 року Україна підписала Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Офіційний Київ взяв на себе обов'язок відійти від екстрених заходів, введених через повномасштабний напад Російської Федерації. Меморандум зобов'язує відмовитися від емісії гривні для фінансування дефіциту бюджету в поточному році.

До кінця червня підготують стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу.

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