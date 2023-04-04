Євро у банку також подешевшав.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 30 копійок - до 37,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 10 копійок - до 40,55 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 грн/дол., євро – 39,55 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс валют сьогодні - дані з обмінників

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні в обмінниках Києва також знизилися ціни на валюту.

Зокрема, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 20 копійок - до 37,80 грн/дол. Курс євро в столичних обмінниках втратив у ціні одразу чверть гривні. Сьогодні курс європейської валюти становить 40,90 грн/євро.

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