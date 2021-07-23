У Верховній Раді відзначили успіхи глави Нацбанку за рік роботи.

За рік перебування на посаді голови НБУ Кирила Шевченка Національний банк України провадив послідовну монетарну політику і забезпечив стабільність банківської системи, що особливо важливо під час пандемії. Таку оцінку роботі Шевченка дав профільний парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як говориться в документі, "за рік валютний ринок став більш цивілізованим, стабільним та прозорим завдяки зусиллям Національного банку, який проводить активну лібералізацію ринку, що дозволяє на ньому працювати більшій кількості учасників. Збільшення глибини та ліквідності міжбанківського ринку посилює здатність ринку до самозбалансування та помітно зменшує потреби у здійсненні валютних інтервенцій".

Не менш важливим, на думку парламентарів, є послідовна монетарна політика. За допомогою плаваючого курсоутворення та інфляційного таргетування за підсумками 2020 року курс залишався в межах цільового коридору 5%.

Також у комітеті відзначають, що під керівництвом Шевченка Нацбанк активізував кредитування, особливо малих і мікропідприємств. Водночас покращилась якість кредитів.

"Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках найсуттєвіше знизилася за останній рік: з 49,6% на 1 червня 2020 року до 37,9% на 1 червня 2021 року. Такому зрушенню сприяли розроблені Національним банком України вимоги до організації процесу управління проблемними активами", - зазначають депутати.

Раніше голова НБУ Кирило Шевченко повідомляв, що Національний банк посилює співпрацю з Міністерством фінансів США щодо боротьби з відмиванням незаконних доходів та повернення активів збанкрутілих банків.

Автор: Станислав Кожемякин